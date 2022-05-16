Убийство десяти человек в супермаркете Баффало сторонником расизма показало США опасность заигрывания с украинскими неонацистами, заявил депутат Госдумы Мурад Гаджиев. Он отметил, что американский стрелок использовал символику боевиков "Азова"*.
"Трагедия в Баффало показала США и Западу, к чему может привести заигрывание с неонацистами. Убийца — такой же сторонник теории "превосходства белой расы", как и боевики "Азова"*. Символ, размещённый на манифесте американского стрелка — часть эмблемы неонацистов", — подчеркнул политик.
Накануне 18-летний Пейтон Дендрон убил из винтовки в супермаркете Баффало десять человек и ранил ещё троих. Из 13 пострадавших 11 оказались афроамериканцами. Стрелок опубликовал манифест, в котором назвал себя "сторонником превосходства белой расы". На винтовке, которую он использовал, а также на военной экипировке была размещена нацистская символика, в том числе характерная для боевиков "Азова".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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