Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух "сильных разрывах". По его словам, громкий звук разбудил жителей приграничного с Украиной региона.
"Проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет", — сообщил глава области.
Как подчеркнул губернатор, кроме того, оперативную информацию о взрывах сообщили экстренные службы. Подробно обстоятельства взрывов выяснят утром.
Ранее Pravda.Ru писала о сильном пожаре на военном объекте в регионе. По сообщению губернатора, в результате инцидента один человек пострадал, семь жилых домов получили повреждения.
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