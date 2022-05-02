В Белгородской области прогремели два сильных взрыва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух "сильных разрывах". По его словам, громкий звук разбудил жителей приграничного с Украиной региона.

"Проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет", — сообщил глава области.

Как подчеркнул губернатор, кроме того, оперативную информацию о взрывах сообщили экстренные службы. Подробно обстоятельства взрывов выяснят утром.

Ранее Pravda.Ru писала о сильном пожаре на военном объекте в регионе. По сообщению губернатора, в результате инцидента один человек пострадал, семь жилых домов получили повреждения.