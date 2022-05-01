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Автор Камиль Джабраилов

На объекте Минобороны в Белгородской области произошёл пожар

Происшествия

В Белгородской области на одном из военных объектов произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, объект принадлежит Минобороны России и находится на границе Борисовского и Белгородского районов, а также посёлка Яковлево.

"Произошёл пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ", — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в настоящее время принимаются все меры, чтобы ликвидировать ЧП. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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Автор: Камиль Джабраилов
пожар минобороны белгородская область
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