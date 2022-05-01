Человек пострадал и повреждены дома при пожаре в Белгородской области

Один человек пострадал, и семь домов получили повреждения в Белгородской области в результате пожара на военном объекте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один пострадавший житель хутора. Семь домов повреждены. Максимально быстро приступим к их восстановлению", — отметил белгородский глава.

Он уточнил, что пострадавшему местному жителю оказывается необходимая медицинская помощь. Также в полном объёме имеются средства на восстановление домов.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что на одном из объектов Минобороны РФ на границе Борисовского и Белгородского районов, а также Яковлевского городского округа произошёл пожар.