В Джохор-Бару пенсионер до смерти изнасиловал кошку: ему грозит до 20 лет тюрьмы

Перед малайзийским судом в Джохор-Бару сегодня предстал 63-летний Джантинг Анак Келинг, обвиняемый в неестественном половом акте с кошкой две недели назад. Он признал себя виновным в смерти кошки от его страстного желания.

Прокуратура утверждает, что половой акт был совершен на детской площадке около 4:30 утра 16 апреля.

Келингу было предъявлено обвинение по статье 377 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальный срок тюремного заключения до 20 лет, штраф или порку.

Пока состоялось предварительное заседание суда. Само дело будет рассматриваться 25 мая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен