В Калужской области сотрудники ФСБ выявили законспирированную ячейку одной из международных террористических организаций.
"На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки запрещённой в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"", — сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Согласно сведениям ведомства, в соответствии с указанием зарубежных представителей организации один из членов её ячейки в Калужской области готовился совершить теракт на военном объекте.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в причастности к запрещённой в РФ организации. По месту их жительства силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению и переписку с представителями МТО на Ближнем Востоке.
В связи с подготовкой теракта завели уголовное дело. В рамках него проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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