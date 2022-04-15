ФСБ пресекла подготовку теракта на военном объекте в Калужской области

В Калужской области сотрудники ФСБ выявили законспирированную ячейку одной из международных террористических организаций.

"На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки запрещённой в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"", — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Согласно сведениям ведомства, в соответствии с указанием зарубежных представителей организации один из членов её ячейки в Калужской области готовился совершить теракт на военном объекте.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в причастности к запрещённой в РФ организации. По месту их жительства силовики обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению и переписку с представителями МТО на Ближнем Востоке.

В связи с подготовкой теракта завели уголовное дело. В рамках него проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.