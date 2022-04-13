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Автор Владимир Васютченко

В ФСБ завили о пресечении подготовки теракта на Ставрополье

Происшествия

Жителя Ставропольского края заподозрили в подготовке теракта. Об этом сообщает ФСБ.

По информации ведомства, подозреваемый является сторонником запрещённой в РФ международной террористической организации. По указанию её эмиссаров житель Ставрополья планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры на территории края. Однако реализовать задуманное подозреваемому не удалось, так как его задержали сотрудники ФСБ.

Сообщается, что при осмотре места происшествия силовики обнаружили взрывчатку и поражающие элементы, которые житель края приобрёл, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство. В настоящее время задержанный стал фигурантом дела о подготовке теракта. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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Автор: Владимир Васютченко
ставропольский край
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