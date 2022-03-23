В ФСБ заявили о пресечении подготовки теракта на объекте ФСИН

В Красноярском крае сотрудниками ФСБ пресечена подготовка теракта на объекте ФСИН.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в подготовке теракта сознался мужчина 1996 года рождения, задержанный в Норильске по делу о публичных призывах к терроризму.

Сообщается, что по месту жительства задержанного сотрудники ФСБ нашли два мощных самодельных взрывных устройства, а также флаг ИГ* и текст присяги этой организации.

Мужчина признался силовикам в подготовке теракта на одном из объектов УФСИН по Красноярскому краю. В сообщении уточняется, что речь идёт о СИЗО.

По информации СКР, задержанный — 25-летний уроженец Норильска. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. В ближайшее время подозреваемому планируют предъявить обвинение.

*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.