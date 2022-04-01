На нефтебазе в Белгороде горят уже восемь резервуаров с топливом. Кроме того, существует угроза дальнейшего распространения огня, сообщили в экстренных службах.
По информации источника ТАСС в МЧС, на месте происшествия работают 170 человек, задействовано 50 единиц техники. Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
"Сейчас горят восемь резервуаров с топливом. Все они объёмом по 2 тысячи кубометров", — сказал представитель МЧС РФ.
В общей сложности на территории нефтебазы расположены 27 резервуаров.
Администрация Белгорода продолжает эвакуировать граждан, которые проживают рядом с опасной зоной.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе стал авиаудар со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сотрудники МЧС получили информацию о возгорании 1 апреля в 5:51. По словам главы региона, пострадали два работника нефтебазы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.