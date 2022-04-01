МЧС: на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ загорелись резервуары с топливом

На нефтебазе в Белгороде горят уже восемь резервуаров с топливом. Кроме того, существует угроза дальнейшего распространения огня, сообщили в экстренных службах.

По информации источника ТАСС в МЧС, на месте происшествия работают 170 человек, задействовано 50 единиц техники. Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

"Сейчас горят восемь резервуаров с топливом. Все они объёмом по 2 тысячи кубометров", — сказал представитель МЧС РФ.

В общей сложности на территории нефтебазы расположены 27 резервуаров.

Администрация Белгорода продолжает эвакуировать граждан, которые проживают рядом с опасной зоной.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе стал авиаудар со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сотрудники МЧС получили информацию о возгорании 1 апреля в 5:51. По словам главы региона, пострадали два работника нефтебазы.