Губернатор Гладков: в Белгороде вспыхнула нефтебаза, два человека пострадали

В Белгороде произошёл пожар на нефтебазе, среди сотрудников есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале он отметил, что на место происшествия выехали все экстренные службы города. Сейчас они пытаются ликвидировать возгорание.

"Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы", — написал Гладков.

Губернатор добавил, что медики оказали пациентам первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, он подчеркнул: горожанам, проживающим на улицах Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова, придётся переместиться во временное жильё.

"Начинаем расселять их в безопасное место", — уточнил глава региона.

Также он прикрепил к своему посту видеозаписи с места ЧП, на которых видно, что дым окутал практически весь Белгород. Даже с большого расстояния можно заметить серьёзный пожар на нефтебазе.