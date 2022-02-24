Белгород стал прифронтовым городом — туда залетают снаряды

Несколько боевых снарядов залетели на территорию российского Белгорода.

Как сообщают местные жители в соцсетях, они упали и разорвались на улице Дальней Садовой, повредив жилой дом.

По неподтверждённым данным, в результате этого пострадал мужчина — он получил ранения осколками разбившегося стекла.

Губернатор Белгородской области собирает на экстренное заседание членов правительства.

В видеообращении к населению региона Вячеслав Гладков объявил о временном прекращении работы детских садов и отмене занятий в школах в районах, которые находятся на границе с Украиной.

От Белгорода до Харькова примерно 80 километров.

Напомним, сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале "спецоперации в Донбассе", которую украинские власти поспешили назвать полномасштабной войной.

С Украины приходят тревожные новости о взрывах в крупных городах.