Несколько боевых снарядов залетели на территорию российского Белгорода.
Как сообщают местные жители в соцсетях, они упали и разорвались на улице Дальней Садовой, повредив жилой дом.
По неподтверждённым данным, в результате этого пострадал мужчина — он получил ранения осколками разбившегося стекла.
Губернатор Белгородской области собирает на экстренное заседание членов правительства.
В видеообращении к населению региона Вячеслав Гладков объявил о временном прекращении работы детских садов и отмене занятий в школах в районах, которые находятся на границе с Украиной.
Напомним, сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале "спецоперации в Донбассе", которую украинские власти поспешили назвать полномасштабной войной.
С Украины приходят тревожные новости о взрывах в крупных городах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.