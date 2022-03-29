Шальные дрейфующие мины, о которых на прошлой неделе сообщило Управление судоходства, гидрографии и океанографии Турции, расплываются по Чёрному морю.
По версии турецких специалистов, украинские военные установили якорные мины вдоль своего черноморского побережья, чтобы предотвратить потенциальное десантное нападение российского флота. А мины по какой-то причине отправились дрейфовать.
В понедельник румынские военные уничтожили такую "бродячую" морскую мину, обнаруженную в 39 морских милях (71 км) от побережья страны. К слову, примерно такой срок "миграции мин до румынского берега" предсказывало ранее Минобороны РФ.
Изображения, опубликованные румынскими военными, показывают классическую морскую мину "рогатая смерть", по-видимому, малого якорного типа. Уточняется, что это боеприпас советского производства, относящийся к эпохе Второй мировой войны.
При этом мина была недавно окрашена в черный цвет с белыми отметинами и на ней почти не было ржавчины.
Напомним, ранее аналогичная мина была обнаружена вблизи морской границы Турции с Болгарией. Третья мина была подобрана и утилизирована турецкой командой SAS вблизи пролива Босфор в субботу.
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