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Автор Ольга Лебедева

Турция предупреждает о дрейфующих в Черном море украинских минах

Мир

Управление судоходства, гидрографии и океанографии Военно-Морских Сил Турции (ОНХО) сообщило, что мины, установленные у берегов Украины, могут дрейфовать в Черном море.

Турция предупреждает о дрейфующих в Черном море украинских минах

"Сообщалось, что окрестности портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный заминированы. Мины могут дрейфовать при выходе из своих механизмов и могут быть опасны для безопасности судоходства, — отмечает ведомство. — Поэтому важно, чтобы все находящиеся поблизости суда были в состоянии боевой готовности из-за дрейфующих мин и незамедлительно сообщали о любых обнаружениях дрейфующих мин и подобных объектов", — написано на сайте турецкого ведомства.

Напомним, ранее аналогичное предупреждение распространила Федеральная Служба безопасности России (ФСБ), заявив, что Украина поставила у своих берегов 420 морских мин и что "во время штормов были зафиксированы разрывы швартовых кабелей, соединяющих мины с донными якорями".

"Под воздействием ветра и течения мины свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря", — отметили в ФСБ, добавив, что некоторые мины могут оторваться и переместиться в Босфор и даже в Средиземное море из-за морских течений.

В ведомстве констатировали, что ВСУ "в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение к основам международного права и пренебрежение к человеческой жизни, в том числе граждан государств Евросоюза".

Украина пока официально не прокомментировала эти заявления. Однако глава украинской экспертной группы Института стратегических исследований Черного моря Андрей Клименко на своей странице в Facebook* заявил, что именно Россия "заминировала рекомендованные маршруты от Босфора до Одессы, обвинив в этом Украину". Клименко сослался на "анонимные источники" и призвал разместить в Черном море группу тральщиков НАТО.

*запрещённая в России экстремистская организация

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы фсб турция украина черное море
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