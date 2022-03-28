Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины националистами в Мариуполе

Сотрудники Следственного комитета РФ расследуют обстоятельства жестокого убийства жительницы Мариуполя украинскими националистами. Об этом сообщает сайт СКР.

"Председатель СК России поручил зафиксировать и расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе", — говорится в сообщении ведомства.

По информации СКР, тело горожанки со следами пыток и вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ Мариуполя, в которой боевики одного из нацбатальонов устроили базу. Согласно сведениям российских следователей, украинские националисты издевались над потерпевшей в течение длительного времени.

В рамках расследования жестокого убийства женщины сотрудники СКР намерены установить обстоятельства преступления и личности причастных к его совершению националистов.

Ранее председатель СКР поручил установить обстоятельства убийства украинскими боевиками двоих мирных жителей, которые были расстреляны 17 марта на выезде из Запорожья при попытке покинуть город.