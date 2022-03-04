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Автор Александр Шторм

Сотрудник Гостомеля рассказал, как ВСУ уничтожили Ан-225 "Мрия"

Происшествия

Самый большой самолет в мире - Ан-225 "Мрия" был уничтожен в аэропорту Гостомеля в результате огня ВСУ, несмотря на ужас сотрудников компании "Антонов".

Сотрудник Гостомеля рассказал, как ВСУ уничтожили Ан-225 "Мрия"

"Мы еле успели (быстро уехать), ребята нашим офицерам (ВСУ) говорили, там "Мрия" стоит, (ругательство), вы что делать собрались? А они - там мокша, знаете что такое приказ? И пошли (к чертям) накидывать. Вот и нет "Мрии" теперь (никакой), ее (совсем разбили)" — заявил украинский сотрудник Antonov Company.

Как сообщают "Главтемы", по понятным причинам мужчина попросил не называть его имени.

Украинский авиационный специалист также добавил, что восстановление самого большого самолета в мире "возможно" в Китае - чертежи и технологии были проданы Пекину, имеющему прекрасную производственную базу, особенно "при участии русских".

Как отмечают авиационные эксперты, таким образом единственный в мире действовавший лайнер Ан-225 "был уничтожен украинской артиллерией" в ходе боя за аэропорт Гостомель. Сейчас он находится под полным контролем российских войск, хотя бои "были жестокими".

В свою очередь президент Украины, подтвердив гибель "Мрии", заявил - якобы "остался еще один самолет". Однако, все специалисты в области авиации считают - Украина не смогла построить Ан-255 даже в последние мирные 30 лет, на это требовались миллионы долларов. 

"Один из двигателей <...> был снят для проведения ремонта, и улететь именно в этот день самолет не смог, хотя соответствующие команды были даны", — оправдывались представители "Укроборонпром" (чем тоже удивили экспертов - ведь самолет-гигант мог улететь на оставшихся двигателях).

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Украина продала все технологии "Мрии" в Китай
Автор: Александр Шторм
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