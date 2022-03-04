На Украине горит Запорожская АЭС

На Украине на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар, сообщает РИА Новости.

"Пожар на атомной электростанции", — сообщил руководитель пресс-службы АЭС Андрей Туз.

Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, над постройками на территории станции поднимается дым и видны вспышки.

Как отметил Туз, угрозы распространения радиации не зафиксированы. В настоящее время столб дыма поднимается над территорией станции.

Запорожская АЭС, которая находится в городе Энергодаре, является крупнейшей в Европе.

Подход украинских властей к эксплуатации расположенных на территории страны атомных электростанций может в любой момент обернуться катастрофой, заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Рогов.

Он отметил, что при этом регламентное обслуживание АЭС страны не проводится уже около восьми лет.

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