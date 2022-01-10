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Автор Владимир Васютченко

Политолог оценил риск аварий на украинских АЭС

Мир

Подход украинских властей к эксплуатации расположенных на территории страны атомных электростанций может в любой момент обернуться катастрофой, заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Рогов.

Политолог оценил риск аварий на украинских АЭС

По его словам, в настоящее время, в условиях существенного снижения заполненности газовых хранилищ страны и проблем с поставками угля, украинские АЭС вышли на рекордный уровень мощности.

"Что сейчас происходит на Запорожской АЭС, на Ровенской, на Хмельницкой? … Абсолютно все энергоблоки запущены в работу при том, что они не могут сейчас работать на полную мощность. Многие вообще должны быть выведены из эксплуатации", — заявил Рогов.

Он отметил, что при этом регламентное обслуживание АЭС страны не проводится уже около восьми лет. По словам политолога, "Росатом", отказался от гарантийного обслуживания энергоблоков украинских АЭС. Теперь при замене их оборудования могут использовать уже неновые или контрафактные детали, часть из которых, согласно сведениям Рогова, поставляется американской компанией "Вестингауз" через одноимённую шведскую фирму.

"В случае чего какая-то шведская "Рога и копыта" будет отвечать за ядерную катастрофу, которая, не дай бог, может произойти на постукраинском пространстве", — сказал политолог.

Он добавил, что сейчас территории, на которых расположены АЭС, "летят в ядерную катастрофу", как "паровоз без тормозов".

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Украина на всех парах летит в ядерную катастрофу
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир рогов
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