В Химках бандеровское подполье занимает ключевые посты, заявил эксперт ООН

Бывший эксперт ООН по биологическому и химическому оружию, военный аналитик Игорь Никулин рассказал, в каких районах Московской области можно ожидать диверсии со стороны Украины.

С началом спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине повысилась угроза совершения диверсий на территории России. Их могут организовать выходцы из Западной Украины, которые находятся в РФ, предупредил военный аналитик.

"Угроза серьезных терактов связана с наличием бандеровского подполья на территории РФ. Многие подмосковные города буквально захвачены выходцами из Западной Украины. Например, в Химках и начальник полиции оттуда, и прокурор, и сотрудники Следственного комитета", — заявил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам аналитика, в Химках действует организованное преступное сообщество выходцев из Западной Украины, которые обманывают одиноких пенсионеров и забирают у них квартиры. Кураторы из Службы безопасности Украины могут подтолкнуть украинцев к совершению диверсий на оборонных предприятиях Подмосковья, например, на заводе "Алмаз-Антей", который выпускает вооружение для армии РФ, отметил Никулин.

Он обратил внимание на то, что в Химках многие дома имеют жёлто-голубой цвет.

"Там регулярно вывешивают флаги "Правого сектора"*. И никакой реакции со стороны надзорных органов нет, несмотря на многочисленные жалобы жителей. Просто их покрывает бандеровское подполье, занимающее ключевые посты", — подчеркнул бывший эксперт ООН по биологическому и химическому оружию.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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