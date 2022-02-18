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Автор Владимир Васютченко

В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Обстоятельства избиения двоих полицейских в метро выясняют следователи в Москве.

В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело

По информации столичного ГСУ СКР, инцидент произошёл накануне вечером на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Там правоохранители остановили двух пассажиров и потребовали от одного из них пройти с ними в комнату полиции для установления его личности. Сообщается, что тот отказался, стал толкать полицейских и замахиваться на них руками. В это время второй пассажир ударил одного из правоохранителей ногой, а другому нанёс несколько ударов руками по голове, после чего скрылся.

В связи с инцидентом в метро следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время одному из фигурантов дела, молодому человеку 2000 года рождения, которого задержали на месте происшествия, уже предъявили обвинение. Второго подозреваемого 2003 года рождения задержали по итогам оперативно-розыскных мероприятий.

Следователи планируют ходатайствовать об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с лишением свободы. 

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Избитый полицейский рассказал, почему не стал стрелять
Автор: Владимир Васютченко
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В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело
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