Американца арестовали за избиение полицейского в Воронеже

Уголовное дело по факту избиения полицейского возбудили следователи в Воронеже.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" завели в отношении 27-летнего гражданина США.

По информации следователей, 17 января подозреваемого доставили в дежурную часть МВД на транспорте из-за того, что тот, будучи пьяным, устроил дебош в поезде. Сообщается, что в полиции недовольный действиями правоохранителей американец несколько раз ударил ногой одного из сотрудников.

В настоящее время суд избрал для гражданина США меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Проводятся допросы свидетелей инцидента. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз. В частности, предполагается установить степень тяжести повреждений, нанесённых американцем правоохранителю.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.