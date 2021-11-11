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Полицейскому пришлось стрелять из-за нападения пьяного дебошира в Красноярске

Происшествия

Обстоятельства нападения на полицейского выясняют следователи в Красноярске.

Полицейскому пришлось стрелять из-за нападения пьяного дебошира в Красноярске

По информации краевого СУ СКР, 9 ноября сотрудников ДПС вызвали на улицу Тимошенкова, где группа нетрезвых молодых людей перекрыла машинами проезжую часть и развлекалась сжиганием покрышек.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, молодые люди отказались прекращать свои противоправные действия. При этом несколько человек оказали сопротивление сотрудникам ДПС.

Один из молодых людей, которого вели в патрульный автомобиль, набросился на полицейского с кулаками, нанеся множество ударов. Чтобы остановить дебошира, правоохранителю пришлось несколько раз выстрелить в воздух из табельного оружия.

После этого всех нарушавших общественный порядок молодых людей задержали. В настоящее время по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья".

Решается вопрос об аресте дебошира, напавшего на полицейского.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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