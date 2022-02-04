Пожар разгорелся на арендуемой НЭО площадке в Петербурге

Пожарные тушат огонь по повышенному номеру сложности на мусорной площадке НЭО в Петербурге.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение, что в Петербурге произошло возгорание МБПО-2 — мусорной площадки, которая находится в пользовании "Невского экологического оператора". ЧП могло возникнуть вследствие реформы, о которой объявили Смольный во главе с Александром Бегловым 1 января 2022 года. Не исключено, что компания просто не знает, куда утилизировать накопившиеся отходы.

Сотрудники МЧС тушат пламя по повышенному рангу 1-"бис". Возгорание на объекте может иметь целенаправленный характер. На МПБО-2 складируются твердые коммунальные отходы.

Это не первый случай возгорания на объекте. Пожар мусор был зафиксирован 4 октября, 17 сентября. СМИ не исключали, что это был поджог.

Отметим, что в настоящее время часть городского мусора складируется на территории завода. Из-за отсутствия нужных документов оператор не знает, что делать с отходами, которые катастрофически накапливаются, поэтому исключать поджог, как способ борьбы с мусором, не приходится. Стихийные свалки стали и проблемой Ленобласти. Только мусор везут из Петербурга грузовики компании "Эко Лэнд", являющейся подрядчиком "Невского экологического оператора".