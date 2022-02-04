Пожар разгорелся на арендуемой НЭО площадке в Петербурге

Пожарные тушат огонь по повышенному номеру сложности на мусорной площадке НЭО в Петербурге.
Сотрудники экстренных служб получили сообщение, что в Петербурге произошло возгорание МБПО-2 — мусорной площадки, которая находится в пользовании "Невского экологического оператора". ЧП могло возникнуть вследствие реформы, о которой объявили Смольный во главе с Александром Бегловым 1 января 2022 года. Не исключено, что компания просто не знает, куда утилизировать накопившиеся отходы.
Сотрудники МЧС тушат пламя по повышенному рангу 1-"бис". Возгорание на объекте может иметь целенаправленный характер. На МПБО-2 складируются твердые коммунальные отходы.
Это не первый случай возгорания на объекте. Пожар мусор был зафиксирован 4 октября, 17 сентября. СМИ не исключали, что это был поджог.
Отметим, что в настоящее время часть городского мусора складируется на территории завода. Из-за отсутствия нужных документов оператор не знает, что делать с отходами, которые катастрофически накапливаются, поэтому исключать поджог, как способ борьбы с мусором, не приходится. Стихийные свалки стали и проблемой Ленобласти. Только мусор везут из Петербурга грузовики компании "Эко Лэнд", являющейся подрядчиком "Невского экологического оператора".
Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.