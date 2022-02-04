Число умерших после обследования в питерском медцентре достигло семи человек

Число пациентов, скончавшихся после прохождения обследования в консультативно-диагностическом центре №1 Санкт-Петербурга, увеличилось до семи человек. Об этом сообщает городское ГСУ СКР.

"Семь пациентов, проходивших обследование, скончались", — говорится в сообщении ведомства.

По информации следственного управления, потерпевшие обращались в диагностический центр в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Как полагают в СКР, при обследовании пациентов вместо предназначенного для медцелей вещества применялся промышленный химпрепарат, не соответствующий требованиям безопасности.

По факту гибели пациентов следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Обвинение в этом преступлении предъявили главврачу диагностического центра. В настоящее время медик заключён под стражу.

Правоохранители задержали также заведующую отделом лучевой диагностики медцентра, где обследовались потерпевшие. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.