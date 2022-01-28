В Санкт-Петербурге задержали главврача диагностического центра, после обследования в котором погибли пациенты.
"Задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщил информированный источник "Интерфакса".
Как сообщалось ранее, ЧП произошло в диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Выборгском районе Санкт-Петербурга. После прохождения исследования желудка с применением бария в этом центре три человека попали в больницу, где скончались. Ещё трое пострадавших находятся в реанимации.
В городском следственном управлении СКР в связи с гибелью людей после медобследования завели уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Ход его расследования взят на контроль прокуратурой Санкт-Петербурга.
Следователи изъяли медицинскую документацию в диагностическом центре, где проходили исследование желудка погибшие. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз.
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