В Омске каратист несколько дней избивал девятимесячного ребёнка-инвалида

Жителя Омска Павла Живодёра заподозрили в избиении девятимесячного сына сожительницы. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и судорогами.

Как сообщили представители Следственного комитета по Омской области, 32-летний мужчина истязал малыша с инвалидностью несколько дней. Предполагаемый преступник, чтобы наказать ребёнка, брал его за ноги и переворачивал вниз головой, тряс и бил. О плохом состоянии мальчика Живодёр сообщил своему партнёру. Мать пришла домой и позвонила в полицию.

"Мальчик прооперирован, сейчас он в тяжёлом состоянии. С подозреваемым работают следователи", — сообщили правоохранители РИА Новости.

Также в СК рассказали, что подозреваемый отказался признавать вину и похвастался, что занимается карате. У женщины есть ещё двое детей, сейчас они находятся в специализированном доме ребёнка.

Ранее жительница Наволоки оскорбляла и избивала трёхлетнюю дочь, а также снимала процесс. Ролик с издевательством над ребёнком оказался в Сети и вызвал общественное возмущение.

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