В Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, избивавшей и оскорблявшей свою трёхлетнюю дочь.
Как сообщает ТАСС, по версии следствия, находясь в своём доме в городе Наволоки, женщина избивала и оскорбляла свою несовершеннолетнюю дочь. Видео с избиением ребёнка попало в соцсети. Сообщается, что в настоящее время женщина задержана.
"В настоящий момент ребенок вместе с младшей сестрой находится с отцом. Установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. В рамках расследования уголовного дела следователями СК РФ будет дана принципиальная оценка действиям матери, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления", — цитирует ТАСС сообщение регионального управления Следственного комитета.
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