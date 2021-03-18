Мать избивала и оскорбляла трёхлетнюю дочь в Ивановской области

В Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, избивавшей и оскорблявшей свою трёхлетнюю дочь.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, находясь в своём доме в городе Наволоки, женщина избивала и оскорбляла свою несовершеннолетнюю дочь. Видео с избиением ребёнка попало в соцсети. Сообщается, что в настоящее время женщина задержана.

"В настоящий момент ребенок вместе с младшей сестрой находится с отцом. Установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. В рамках расследования уголовного дела следователями СК РФ будет дана принципиальная оценка действиям матери, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления", — цитирует ТАСС сообщение регионального управления Следственного комитета.