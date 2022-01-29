Около 200 боевиков террористической организации ИГ* смогли совершить побег во время нападения на тюрьму в сирийском городе Эль-Хасаке. Об этом сообщила газета New York Times.
Уточняется, что возможной целью совершённой атаки подконтрольной курдским формированиям тюрьмы "Ас-Сынаа" было освобождение некоторых лидеров террористов высшего и среднего звена. Кроме того, предполагается, что освободить хотели и боевиков, владеющих навыками производства бомб.
В настоящий момент тюрьма находится под строгим контролем. Также известно, что во время нападения погибли 27 военнослужащих.
Ранее заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что Вооружённые Силы России совместно с сирийскими военными смогли существенно ослабить террористическую группировку ИГ* в стране.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России
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