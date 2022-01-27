В Московской области нашли тело связанного мужчины в юбке и колготках

Вероятные "любовные игры" привели 52-летнего мужчину из деревни Степаньково в Московской области к смерти. По словам родственников, погибший не выходил на связь несколько дней и жена начала его разыскивать. Тело обнаружили со связанными ногами и руками.

Кроме того, мужчина был одет в юбку и женские колготки. По информации родных, погибший уехал на дачу отдыхать с другом. Когда жена не смогла дозвониться до супруга, обратилась к соседу с просьбой разыскать мужа.

К моменту обнаружения трупа, мужчина был мёртв больше суток, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на источники.

Правоохранительные органы предположили, что мужчина умер в разгар любовных утех и объявили в розыск возможного партнёра погибшего.

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