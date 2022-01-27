Под Одинцово наркоман убил соседа из-за выдуманной возлюбленной

Трагедия разыгралась в одном из многоквартирных домов Голицына. Мужчине показалось, что сосед по лестничной клетке "скрывает" его девушку, и решил вызволить возлюбленную. "Акт спасения" несуществующей подруги закончился поножовщиной.

Слава за 26-летним парнем тянулась прямо скажем нелестная. Подозреваемый из хорошей семьи, но в какой-то момент пошёл "по наклонной". Мужчина начал употреблять алкоголь, терроризировать соседей, принимать наркотики.

В роковую ночь ему, то ли под действие "зелёного змея", то ли в абстиненции, причудилось, что 60-летний сосед прячет у себя в квартире девушку, которая вполне может стать верной возлюбленной.

Чтобы выманить пенсионера из квартиры, "храбрый рыцарь" вскрыл соседский щиток и план сработал. Когда 60-летний мужчина вышел из дома, парень накинулся на него с ножом. Спасти пострадавшего медикам не удалось. После случившегося, подозреваемый всё твердил, что пенсионер скрывает его любимую и звал девушку.

"Известно, что между мужчинами были неприязненные отношения, а конфликт возник после того, как обвиняемый в очередной раз испортил электрический щиток. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", — рассказали в ГУ МВД по МО интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.