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Автор Екатерина Широкова

В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости

Происшествия

В Новгородской области в доме родителей, которые заявили накануне о пропаже своей дочери 2020 года рождения, следователи нашли фрагменты, похожие на кости.

В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости

Ранее мать ребёнка обратилась в полицию с заявлением, что не может найти маленькую девочку.

"Фрагменты, похожие на кости, были обнаружены в печи в бане. Родители девочки задержаны", — рассказал источник в правоохранительных кругах РИА Новости.

Как пояснила мать девочки, она ушла стирать бельё в баню, а ребёнок остался в доме. Когда женщина вернулась, малышка бесследно исчезла. Согласно сообщению источника агентства, в настоящее время на месте работают следователи-криминалисты. Пресс-служба силовых структур воздержалась от комментариев.

Мать ребёнка заявила о пропаже 25 января. Следователи вызвали на допрос родителей и родных девочки. Кроме того, правоохранительные органы проверяют условия, в которых жил ребёнок. 

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Автор: Екатерина Широкова
Темы новгородская область
Новости
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
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