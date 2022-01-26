Годовалая девочка пропала без вести в Новгородской области

Обстоятельства исчезновения девочки 2020 года рождения выясняют следователи в Новгородской области.

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл в городе Холм. Сообщение о пропаже ребёнка поступило к правоохранителям в ночь на 25 января.

В настоящее время ведутся поиски девочки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством прибывшего в Холмский район замруководителя регионального СУ СКР Николая Супруна.

Проверяются все версии случившегося. Устанавливаются свидетели. Проводятся допросы родных пропавшего ребенка. Кроме того, следователи выясняют, в каких условиях жила и воспитывалась девочка.

"В целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

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