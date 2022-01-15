В Москве 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

Обстоятельства ДТП с участием автобуса выясняют правоохранители в Москве 15 января.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, инцидент произошёл в субботу на Варшавском шоссе. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль Hyundai.

"В результате ДТП 12 человек получили травмы в ДТП, их осматривают медики. Состояние оценивается", — рассказал собеседник агентства.

При этом в ГИБДД столицы сообщили о пяти пострадавших в аварии, в числе которых — ребёнок.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители и медики.

Напомним, 12 января в Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Авария случилась на 150-м километре трассы "Саяны" в Курагинском районе. Там столкнулись следовавший по маршруту Краснокаменск — Кошурниково — Артёмовск автобус и легковой автомобиль Nissan Almera.

В результате инцидента погибли ехавшие в легковушке пожилые супруги, их внук 2005 года рождения и его друг. Среди пассажиров автобуса пострадали три человека.

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