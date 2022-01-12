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Автор Владимир Васютченко

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Происшествия

Обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса выясняют правоохранители в Красноярском крае.

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

По информации регионального управления МВД, инцидент произошёл 12 января на 150-м километре трассы "Саяны" в районе посёлка Кошурниково Курагинского района. Там столкнулись автобус, следовавший по маршруту Краснокаменск — Кошурниково — Артёмовск, и автомобиль Nissan Almera.

"В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека — супруги, мужчина 1960 года рождения и женщина 1961 года рождения, а также двое несовершеннолетних 2005 года рождения (их внук и его друг)", — говорится в сообщении.

В автобусе, в котором ехали 15 пассажиров, потребовалась медицинская помощь мужчине 1966 года рождения, а также двум женщинам 1991 и 1968 года рождения.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Там находятся представители руководства райотделов МВД и ГИБДД. Причины инцидента устанавливаются.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы дтп красноярский край курагинский район
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