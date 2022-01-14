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Автор Владимир Васютченко

Водителя застрелили в ходе рейда ГИБДД по выявлению пьяных за рулём в Забайкалье

Происшествия

Обстоятельства гибели водителя от огнестрельного ранения в ходе проведения сотрудниками ГИБДД мероприятия по выявлению пьяных за рулём выясняют следователи в Забайкальском крае.

Водителя застрелили в ходе рейда ГИБДД по выявлению пьяных за рулём в Забайкалье

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошел в ночь на 14 января в городе Балее. Как выяснили следователи, во время рейда по выявлению пьяных за рулём одна из машин не остановилась по требованию полицейских. Когда те начали преследовать её, водитель остановил автомобиль и попытался скрыться.

Во время последовавшей погони один из полицейских произвёл не менее четырёх выстрелов. При этом одна из пуль попала в голову пытавшегося скрыться водителя. Сообщается, что 34-летний мужчина скончался от полученного ранения на месте происшествия.

В настоящее время в отношении подозреваемого в стрельбе правоохранителя завели уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершённое с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия". Сообщается, что фигурант дела — начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела полиции "Балейский". Сейчас решается вопрос о его задержании.

В рамках расследования дела сотрудники СКР проводят допросы подозреваемого и его коллег. Назначен ряд экспертиз.

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В Казани задержаны полицейские-извращенцы
Автор: Владимир Васютченко
Темы стрельба забайкальский край
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