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Автор Владимир Васютченко

Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело

Происшествия

В Нижегородской области правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве 59-летнего депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело

По информации источника "Известий", депутат скончался в больнице от огнестрельного ранения.

СУ СКР по Нижегородской области сообщает, что накануне вечером потерпевший обратился за помощью в ЦРБ в посёлке Ковернино с огнестрельным ранением и скончался в реанимационном отделении. Однако он успел сообщить, кто в него стрелял.

В настоящее время в связи с гибелью мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Сотрудники СКР, полицейские и бойцы Росгвардии разыскивают подозреваемого в преступлении — жителя Ковернинского района 1982 года рождения. Правоохранители полагают, что он может быть вооружён.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в посёлке Ковернино. Расследование дела об убийстве взяло на контроль руководство регионального следственного управления СКР.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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