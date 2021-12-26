Тела двух человек с огнестрельными ранениями нашли в стрелковом центре Томска

В Томске следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек в стрелковом центре.

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл 24 декабря в стрелковом центре «Полигон», расположенном на проспекте Фрунзе.

Вечером в пятницу на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании в центре «тревожной кнопки».

На место происшествия прибыли полицейские, следователи и криминалисты. Как рассказала правоохранителям администратор центра, посетитель «Полигона» застрелил инструктора. О том, что произошло дальше, не сообщается.

В настоящее время по факту инцидента в стрелковом центре следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства случившегося.

В областной прокуратуре сообщили о начале проверки в связи с произошедшим. Сотрудники прокуратуры намерены, в частности, оценить соблюдение требований законодательства при обращении с огнестрельным оружием администрацией «Полигона», а также Центром лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

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