Более 50 лошадей застрелили неизвестные на Алтае

Обстоятельства убийства 53 лошадей выясняют правоохранители в Алтайском крае.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, инцидент произошёл в Петропавловском районе. Там неизвестные расстреляли табун лошадей, пасшихся между сёлами Солоновка и Камышенка. О преступлении в полицию заявил хозяин животных.

"В отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мёртвыми. Лошади были застрелены", — сообщили в МВД.

В настоящее время в связи со случившимся правоохранители завели уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Для его расследования создана специализированная следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Запланировано проведение ряда экспертиз. Ход расследования дела взят на контроль руководством алтайской полиции.

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