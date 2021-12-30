Следствие просит продлить меру пресечения блогеру Хованскому

Следствие просит продлить меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий для блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма.

В Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщается, что следователи предлагают увеличить срок действия ограничений до 8 февраля 2022 года.

"Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому, срок — до 8 февраля", — сказано в официальном сообщении.

В среду, 29 декабря, в суде смягчили меру пресечения блогеру, избрав ему запрет определённых действий. Хованский не может выходить из дома с 18:00 до 10:00, приближаться ближе чем на 300 метров к месту преступления в квартире, где он, по предварительным данным, пел песню, которая и стала причиной возбуждения уголовного дела.

Кроме того, ему нельзя посещать развлекательные, спортивные, массовые мероприятия, получать почту, использовать телефон и интернет.

Хованский провёл в СИЗО больше пяти месяцев.

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