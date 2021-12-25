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В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз: ГСМ на исходе

Происшествия

В Якутии колонна из 12 грузовиков попала в снежный плен. По сообщению Государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики, у водителей на исходе ГСМ, еда и с ними нет связи.

По информации ведомства, температура воздуха в Кобяйском районе, где застряли фуры, опустилась ниже отметки в минус 47 градусов. На помощь водителям направили группа десантников Службы спасения.

"Сегодня оперативная группа спасателей вылетела в 08:30 для доставки бензина застрявшим машинам дальше Сегян-Кюеля", — цитирует сообщение службы РИА Новости.

Грузовики "встали" в 27-30 километрах от села Сегян-Кюель. Спасатели доставят водителям вещи первой необходимости и ГСМ из Якутска.

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Автор: Екатерина Широкова
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