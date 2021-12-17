Синоптики пообещали жителям Якутии "лютый" мороз до -50

На север Якутии идут лютые морозы. По сообщению регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ряде сёл столбики термометров уже опустились до -48 градусов.

Согласно информации ведомства, кроме сильного мороза, в столице Якутии ожидают небольшой, но холодный ветер и мелкий снег. Такая погода "простоит" в республике несколько дней.

"Температура воздуха 18 декабря: ночью минус 38-43 градуса, днём - минус 35-40 градусов на северо-востоке, на севере ночью и днём минус 43-48. 19 декабря ночью минус 43-48, днём минус 38-43 на северо-востоке, в низинах ночью и днём минус 50-55; на юге, юго-западе, севере, при снеге ночью и днём минус 27-32 градусов", - говорится на сайте ведомства.

Как сообщили метеорологи, при этом часть населённых пунктов окутает плотный туман.

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