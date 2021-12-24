Священника из Оренбурга приговорили к 21 году колонии по делу о педофилии

Священника Николая Стремского из Оренбурга приговорили к 21 году колонии по делу о педофилии. По данным следствия, основатель Свято-Троицкой обители милосердия неоднократно совершал в отношении шести опекаемых несовершеннолетних детей развратные действия.

Об этом Znak.com сообщили сегодня, 24 декабря, в Саракташском районном суде, где рассматривалось уголовное дело.

Всего в семье священника воспитывались 73 ребёнка. Мужчина свою вину не признал. Он уверяет, что дети выдумали свои показания.

Стремского задержали в 2019 году. Ему предъявили обвинения по статьям:

"Развратные действия",

"Изнасилование",

"Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Тогда же арестовали дочь Стремского и её супруга. Их обвинили в незаконном лишении свободы детей. Женщине дали четыре года условно.

Свято-Троицкая обитель милосердия — это крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. Там находятся православная гимназия, швейная мастерская, пекарня и подсобное хозяйство.

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