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Госдума указала педофилам единственную дорогу - тюрьма пожизненно

Политика » Власть

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Рецидивистам теперь будет грозить пожизненный срок.

Госдума указала педофилам единственную дорогу - тюрьма пожизненно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил прогресс в разработке законопроекта и заявил, что пожизненное заключение является единственно правильным способом борьбы с теми, кто охотится на несовершеннолетних:

"Пожизненное заключение — это справедливая мера для изоляции дегенератов. Их нельзя назвать людьми, хотя они и находятся в человеческом облике. Мы надеемся, что эта мера защитит детей, семьи и общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред”.

Согласно действующему российскому законодательству, рецидивисты, совершившие преступления против несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, могут получить срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Пересмотренное законодательство расширяет ответственность для всех рецидивистов, которые нападали на несовершеннолетних моложе 18 лет.

Пожизненное заключение также вводится для серийных педофилов, признанных виновными в изнасиловании или сексуальном насилии над двумя или более несовершеннолетними, а также в случаях, отягченных другими тяжкими преступлениями, такими как убийство или тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, на стадии обсуждения находится запрет для убийц, насильников и педофилов в течение 70 лет выступать в соцсетях и давать интервью СМИ, чтобы "остановить приукрашивание зла".

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