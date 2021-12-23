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Ректор Казанского университета отказался признавать вину в убийстве

Происшествия

Ректор Казанского приволжского федерального университета Ильшат Гафуров, которого заподозрили в убийстве и причастности к деятельности ОПГ "29 комплекс", не стал признавать вину. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Ректор Казанского университета отказался признавать вину в убийстве

В ОНК отметили, что Гафуров находится в трёхместной камере с одним соседом. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Условия содержания ректор КФУ назвал приемлемыми. Вместе с этим подозреваемый попросил привезти тёплую одежду, рассказали члены ОНК.

"У него была ещё просьба выдать ему какие-нибудь исторические романы, чтобы почитать и отвлечься", — подчеркнули собеседники ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гафурова обвинили по статье "Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору". По данным правоохранителей, ректор КФУ мог совершить это преступление несколько лет назад. Если вину предполагаемого злоумышленника докажут, он получит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Гафуров возглавляет КФУ с 2010 года. Известно, что ректора арестовали до 21 февраля 2022 года.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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