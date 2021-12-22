Ректора КФУ Гафурова обвинили в убийстве

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал обвиняемым по делу об убийстве.

О предъявлении обвинения Гафурову сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

"В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 "Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору"", — рассказали в суде.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, ректора КФУ задержали в Казани в связи с его возможной причастностью к убийству, совершённому несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Гафуров мог быть задержан по делу преступной группировки "29 комплекс" и её лидеров из Набережных Челнов Адыгана Саляхова и Рузаля Асадуллина.

Инкриминируемая ректору статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненного заключения. Следствие потребовало заключения обвиняемого под стражу.

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