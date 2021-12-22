Ректора Казанского университета Ильшата Гафурова задержали

В среду, 22 декабря, полицейские задержали ректора Казанского приволжского федерального университета Ильшата Гафурова. Его заподозрили в причастности к деятельности организованной преступной группы.

По данным источника "Татар-информ", ректора могли задержать по делу ОПГ "29 комплекс" и её лидеров из Набережных Челнов Адыгана Саляхова и Рузаля Асадуллина. Пока правоохранители не сообщали детали произошедшего. Также ещё не объявили официальную причину задержания.

В университете заявили, что учебное заведение работает в прежнем режиме. Пока преподаватели не получали официальные данные об инциденте. Известно, что Гафуров руководит КФУ с 2010 года.

Ранее историка-расчленителя Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Профессор состоял со своей жертвой в отношениях и совершил преступление из-за ревности. Соколов несколько раз выстрелил в девушку, после чего расчленил и попытался скрыть части тела в реке. В итоге историк признал вину и раскаялся.

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