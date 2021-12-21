Более 300 заключённых в саратовской колонии отказались от заявлений о пытках

Более 300 заключённых в саратовской колонии отказались от своих заявлений о пытках. По данным адвоката Снежаны Мунтян, сотрудники исправительного учреждения могли оказать на них давление.

Как пишет ТАСС, ещё более 100 человек говорят о том, что к ним применялось физическое насилие. Ранее сообщалось, что более 400 заключенных ИК-13 написали заявления о пытках, избиениях и вымогании денег.

"Более 300 человек отказались писать заявления, есть информация, что ко многим подходят сотрудники колонии и подговаривают к этому, оказывают давление. Всего сейчас пострадавших, которые не отказались от своих заявлений, 104 человека", - сказала адвокат.

Пытки совершались в период с 2020 по 2021 год. По данным следствия, 20 октября 2021 года в колонии восемь осуждённых избили девять человек за то, что они содействовали администрации учреждения.

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