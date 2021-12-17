Брат убитой гадалки заявил, что не знал об угрозах в её адрес

Брат прорицательницы Шовкат Джалаевой, которую убили в Махачкале, сообщил, что сестра ему не рассказывала об угрозах из-за рабочей деятельности. Близкие люди жертвы тоже не знали о недоброжелателях.

Мужчина заявил, что последний раз разговаривал с сестрой три недели назад по WhatsApp. Она не говорила о чём-то подозрительном, отметил брат гадалки.

"Ничего не говорила, она от меня всё скрывала. Никто ничего не говорил", — сказал мужчина, слова которого приводит Телеканал "360".

Брат Джалаевой сказал, что недавно был на похоронах сестры. Детали трагедии семья получила только от СМИ. Как подчеркнул мужчина, никто из родственников не осуждал его сестру за гадание. Муж убитой, который обнаружил тело, пока не поделился какой-либо информацией, заявил собеседник "360".

Ранее стало известно, что прорицательницу убили в собственном доме 12 ударами ножом. По данным журналистов, правоохранители рассматривают две версии: с гадалкой могли расправиться её клиенты или же религиозные местные жители, которые в прошлом ей угрожали.

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