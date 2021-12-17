В Махачкале популярной гадалке нанесли 12 ударов ножом

В Махачкале правоохранители расследуют дело по факту убийства известной гадалки Шовкат Джалаевой. Расправиться с ней могли клиенты или недоброжелатели.

По данным Telegram-канала Baza, местные жители постоянно требовали, чтобы Джалаева перестала заниматься гаданием, которое, по их мнению, неприемлемо для "верующих" людей. В 2013 году злоумышленники оставили возле дома записку с угрозами, а также разместили рядом гранату.

Муж нашёл Джалаеву мёртвой 11 декабря. Неизвестный нанёс женщине 12 ударов ножом. Пока гадалка находилась в магазине, к ней в дом проник мужчина в чёрной куртке с капюшоном. После возвращения Шовкат из магазина из дома через три минуты вышел тот же человек и быстрым шагом покинул место преступления.

Как написали журналисты, следствие рассматривает две версии. Джалаеву мог убить кто-то из клиентов или противники её ремесла, которые посчитали его грехом.

Ранее 13 декабря в Кузбассе мужчине дали восемь лет лишения свободы за убийство друга. Во время застолья убийца вспомнил о своей обиде и расправился с товарищем. Свидетеля поразило, что преступник после содеянного уснул на мёртвом теле.

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