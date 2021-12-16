Из-за гибели девушки при наезде машины на пешеходов в Петербурге завели дело

В Санкт-Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело в связи со смертельным ДТП на Невском проспекте.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, дело завели по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ДТП на Невском проспекте произошло накануне около 22.30. Там автомобиль Volkswagen Polo проехал на красный свет и сбил двух человек на пешеходном переходе.

В результате инцидента погибла переходившая дорогу 23-летняя девушка. Ещё одного пешехода, 26-летнего молодого человека, доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Полицейские задержали 43-летнего таксиста-водителя Volkswagen. По информации правоохранителей, от мужчины пахло алкоголем, от медосвидетельствования он отказался.

Сообщается, что с начала года задержанного уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

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