Сотрудника СКР задержали после смертельного ДТП в Тюмени

Сотрудник СУ СКР по Тюменской области стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого после ДТП, в результате которого погибли два человека.

По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения". Авария случилась в ночь на 24 ноября на путепроводе на улице Федюнинского в Тюмени.

Как выяснили следователи, автомобиль, которым управлял нетрезвый сотрудник СКР, сбил двух дорожных рабочих, которые скончались на месте происшествия. В настоящее время предполагаемый виновник происшествия задержан.

"Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу", — отмечается в сообщении.

Решается вопрос об увольнении подозреваемого из СКР по отрицательным мотивам.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Они осмотрели место происшествия и сбившую рабочих машину, зафиксировали повреждения, допросили очевидцев инцидента. В рамках расследования дела предполагается провести ряд экспертиз.

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